Eine spannende Woche liegt hinter uns, nicht nur, aber auch, an der Börse. Da wäre der Super Tuesday in den USA mit einigermaßen erwartbarem Ausgang - und so setzten sich die beiden alten Männer durch: "Der Super Tuesday bringt Klarheit - auch über die Schwächen der Kandidaten", so sieht es die WirtschaftsWoche, während das Handelsblatt (konsterniert) ...

