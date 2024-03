Die Aktie von Brenntag (WKN: A1DAHH) reagierte gestern auf die rückläufigen Geschäftszahlen mit einem Rückgang von -4,6% - auch heute verliert sie leicht und steht aktuell bei knapp 79,60 €. Seit Ende 2022 befindet sie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und liegt knapp unter dem Allzeithoch von rund 86 €. Was ist hier zu erwarten? Brenntag vorgestellt Die Brenntag SE ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. ...

