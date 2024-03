© Foto: Andrew Brookes - picture alliance / Westend61 | Andrew Brookes



Im Februar wurden diese 10 Investmentfonds von den Kunden des Next-Generation-Brokers SMARTBROKER+ besonders häufig gekauft.Bei den Investmentfonds, die im Februar 2024 besonders häufig bei den Kunden des Next-Generation-Brokers SMARTBROKER+ im Portfolio landeten, zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei den Anlageklassen lagen die Aktienfonds vor den Mischfonds. Weiterhin haben es ein Rentenfonds und ein offener Immobilienfonds in die Top 10 der beliebtesten Fonds geschafft. Thematisch hat die Technologiebranche die Nase vorn: Drei der zehn am häufigsten gekauften Fonds investieren in Technologien - von Internet- und Tech-Aktien über Tech-Disruptoren bis hin zu Krypto ist alles vertreten. Die …