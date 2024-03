Besonders im Superwahljahr 2024 wissen Anleger: Das, was in der Politik geschieht, beeinflusst die Börse massiv. In der Regel wirken sich politische Entscheidungen binnen kürzester Zeit auf Aktienkurse aus. Anleger schauen daher aktuell besonders in die USA, wo der US-Wahlkampf in vollem Gange ist. Nach dem "Super Tuesday" scheint alles auf ein erneutes Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden hinauszulaufen.Wie sollten Anleger jetzt reagieren? Sollten Aktien aufgrund von Wahlprognosen in den Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...