© Foto: Giles Anderson/PA Wire/dpa



Der Blick über den Tellerrand führt häufig nach Asien oder in die USA. Dabei gibt es auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals spannende Aktien, wie Markus Weingran erklärt.Obwohl London einer der größten Finanzplätze der Welt ist, schauen viele europäische Anleger lieber über Großbritannien hinweg in Richtung New York. Dabei lassen sich auf der Insel sehr interessante Aktien finden. Blicke heute mit uns über den Tellerrand hinaus und lerne Three Great Stocks of Great Britain kennen. Drei Aktien, die nach oben streben Wenn der König mit seinem Rolls-Royce auf Dienstfahrt geht, dann schlummert unter der Haube mittlerweile ein Triebwerk von BMW. Bereits zum Jahrestausendwechsel übernahm der …