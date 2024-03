Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Immerhin halbwegs ruhig geht Nel Asa in das Wochenende - oder ging schon am Freitag in die Pause. Denn der Titel hielt sich knapp über der Marke von 0,41 Euro. Immerhin, denn die Notierungen sind dennoch innerhalb von einer Woche um ca. -5 % gefallen. Das Vertrauen der Börse ist offenbar auch 10 Tage nach der Präsentation der Quartals- und Jahreszahlen noch [...]

