DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Luxusgüter-Aktien weiter gesucht

DOW JONES--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstg der neuen Woche beendet. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung, da im Wochenverlauf wichtige US-Konjunkturdaten und die Zinsenentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Europäischen Zentralbank auf der Agenda stehen. Bei den Einzelwerten waren Aktien der Luxusgüter-Hersteller erneut gesucht, nachdem diese bereits am Freitag kräftig zugelegt hatten.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 11.762 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,46 (zuvor: 14,98) Millionen Aktien. Die Blicke richteten sich unter anderem auf die SNB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Obwohl der Markt eine mögliche Zinssenkung um 50 Basispunkte einkalkuliert, hält die ING eine Reduzierung um lediglich 25 Basispunkte für wahrscheinlicher. Angesichts des aktuellen Zinssatzes von 1,00 Prozent sei es zudem "sehr wahrscheinlich", dass die SNB die Zinsen in diesem Zyklus nicht unter 0,50 Prozent senken werde, so Analyst Chris Turner. Trotz der Marktgerüchte über mögliche negative Zinsen im kommenden Jahr scheine es, dass die SNB eine weitergehende Lockerung der Geldpolitik vermeiden könnte.

Die US-Verbraucherpreise am Mittwoch liefern die letzten Hinweise auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. Dezember. Am Zinsterminmarkt wird aktuell eine Zinssenkung um 25 Basispunkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 87 Prozent eingepreist. Dieser Wert liegt etwas über dem des vergangenen Freitags.

Tagesgewinner unter den Standardwerten waren die Aktien von Swatch (+2,7%) und Richemont (+2,1%). Zwar kamen aus China erneut schwache KOnjunkturdaten, doch die chinesische Führung hat für das kommende Jahr einen energischeren politischen Ansatz zur Ankurbelung der Binnennachfrage angekündigt. Das Politbüro, Chinas oberstes Entscheidungsgremium der KP, verpflichtete sich bei einer Sitzung am Montag, im nächsten Jahr eine proaktivere Finanzpolitik und eine moderat lockere Geldpolitik umzusetzen.

December 09, 2024

