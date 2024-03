Bitcoin Schock Prognose: Fällt der Kurs nochmal auf 35.000 Dollar?

Es sind bullishe Zeiten am Kryptomarkt und inzwischen kann man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass die Kurse auch genauso schnell wieder fallen können, wie sie gestiegen sind. Der März ist der siebte Monat hintereinander, an dem Bitcoin steigt. Bisher ist es spätestens nach 6 Monaten mit Gewinnen immer zu einer Korrektur gekommen. Aber noch ist der März auch nicht vorbei, sodass das auch diesmal wieder der Fall sein könnte. Wenn es zur Korrektur kommt, kann diese heftig ausfallen, wie die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt hat. Ist ein Rücksetzer auf 35.000 Dollar nochmal möglich?

Kritische Stimmen werden lauter

Zweifler hat es immer gegeben. In jedem Krypto-Winter wurde davon gesprochen, dass Bitcoin nun endgültig tot ist. Die Zeit hat stets das Gegenteil bewiesen. Inzwischen gehen nur noch die wenigsten davon aus, dass ein Bitcoin jemals wertlos sein wird. Eine Korrektur halten aber viele für sehr wahrscheinlich. Kein Wunder, da das digitale Gold aktuell in der längsten Gewinnserie seit seinem Bestehen steckt. Schließt der März noch im Plus, wäre das der längste Zeitraum ohne Korrektur. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücksetzer natürlich immer größer wird.

(Bitcoin monatliche Gewinne/Verluste - Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Langfristig ist man sich weitläufig einig, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten anderthalb Jahren auf weit über 100.000 Dollar steigen kann. Bis es soweit ist, kann es aber nochmal steil bergab gehen. Nachdem es 2020/2021 auch für 6 Monate hintereinander bergauf ging für Bitcoin, ist der Kurs in den 3 Monaten darauf um rund 40 % eingebrochen. Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin auch diesmal ziemlich sicher nochmal auf 50.000 Dollar crashen wird, in bärischen Szenarien sogar auf 35.000 Dollar.

Bitcoin ALERT!Bitcoin is back inside the ascending broadening wedge (bearish pattern)



incase we can't break again above the resistance line



I'm expecting a drop to at least 50K or technically even to 35K. pic.twitter.com/TewBd2LVVi - Crypto Bratan (@cryptobratan1) March 6, 2024

Vom Allzeithoch bei 70.000 Dollar würde das einen Einbruch um 50 % bedeuten. Allerdings sollten Marktbeobachter dabei nicht vergessen, dass dieser Bullrun anders ist als alle vorherigen und es diesmal schon vor dem Halving zu einem neuen Allzeithoch gekommen ist. Grund dafür dürften die Spot Bitcoin ETFs in den USA sein.

Spot Bitcoin ETFs als Gamechanger

Durch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA im Januar dieses Jahres nach jahrelangem Warten zugelassen wurden, ändert sich diesmal alles. Bitcoin ist damit auch für institutionelle Anleger leichter zugänglich und an der Wall Street haben die Fonds bisher alle Rekorde gebrochen. Die Nachfrage ist enorm und das Handelsvolumen übertrifft alle Erwartungen. Tag für Tag kaufen die ETF-Emittenten BlackRock, Fidelity und Co. tausende Bitcoin im Auftrag ihrer Kunden, sodass Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden.

Bitcoin ETF Tracking



•182K BTC Net Inflows YTD

•120K BTC in the Last 30 Days

•On pace for 300K Inflows by Halving Day

•Recent 120K inflows led a 45% price surge in BTC

•Constant pace implies $99K by Halving Day.



Looks bullish. pic.twitter.com/mcbYJ3YckY - Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) March 9, 2024

Die ETFs sind wohl der Hauptgrund dafür, warum Bitcoin diesmal schon vor dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht haben und durch die Milliarden von Dollar, die nun an der Wall Street in die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fließen, könnten die Korrekturen diesmal auch nicht mehr ganz so heftig ausfallen, wenn man davon ausgeht, dass institutionelle Anleger eher langfristig orientiert sind.

Mit einem Rücksetzer ist also in naher Zukunft durchaus zu rechnen. Ob der Kurs dabei aber nochmal unter die 50.000 Dollar Marke fällt, ist fraglich. Außerdem hat es in den letzten 3 Monaten bereits zwei Mal eine Korrektur von 15 % und 20 % gegeben, nur waren diese nie von langer Dauer, sodass es am Ende auf Monatssicht doch noch zu Gewinnen gekommen ist. Die Chancen stehen also gut, dass die kommenden Rücksetzer nicht ganz so heftig ausfallen. Wem die Volatilität dennoch zu hoch ist, der findet auch zahlreiche Alternativen am Markt, die noch deutlich höhere Gewinne einbringen können. Derzeit rückt vor allem Green Bitcoin ($GBTC) in den Fokus der Anleger.

Investoren weichen vermehrt auf Green Bitcoin aus

Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die auf der Ethereum Blockchain basiert, aber von der Bekanntheit von Bitcoin profitiert und damit das Beste aus zwei Welten vereint. Als ERC-20-Token bringt Green Bitcoin eine Staking-Rendite ein, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools variiert. Das bedeutet, dass die Rendite umso höher ausfällt, je früher man einsteigt. Allerdings kann sich die APY auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking Rewards reserviert wurde.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Green Bitcoin ($GBTC) ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei frühe Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass sich bis zum Launch bereits ein Buchgewinn ergibt. Aufgrund der hohen Staking-Rendite wurde ein Großteil der bisher verkauften Token auch schon in den Staking Pool eingezahlt, wodurch das Angebot beim Handelsstart knapp sein dürfte, sodass Analysten beim Launch eine Kursexplosion erwarten. Dabei wurden schon Kursziele ausgesprochen, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

