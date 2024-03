Im saudi-arabischen Riad laufen die Planungen für ein milliardenschweres Megaprojekt arbeitet. Dort soll das weltweit höchste Gebäude entstehen. Es wird mehr als doppelt so hoch wie der derzeitige Rekordhalter werden. Der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai, hält seit dem Jahr 2010 den Titel des höchsten Gebäudes der Welt. Nun soll auf einem Gelände in der Nähe des King Khalid International Airport im Norden der saudischen Hauptstadt Riad ein Wolkenkratzer ...

