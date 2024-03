Solana Maskottchen Solama steigt 5.929.374 % seit Jahresbeginn

Haben Sie schon von dem Solana-Maskottchen Solama gehört? Wenn nicht, dann lassen Sie sich den folgenden Beitrag nicht entgehen! Denn in diesem beleuchten wir einmal näher, was hinter dem erstaunlichen Anstieg von Solama steckt und ob es Potenzial hat. Ist es nun der beste Einstieg oder sollte man lieber eine Korrektur abwarten? Erfahren Sie es jetzt!

Das steckt hinter den Memecoin Solama

Der Memecoin Solama wurde als inoffizielles Maskottchen für die populäre Blockchain Solana gestartet, wie man beim Namen schon vermuten kann. Inspiriert wurde dieses durch den Memecoin Shiba Inu, da auch Solama kein sinnloser, sondern ein nützlicher Memetoken ist.

So beinhaltet Solama ebenfalls einen Merchandise-Shop mit Fanartikel wie Kleidung, Taschen, Handyhüllen, Becher und mehr. Die Einnahmen über diesen werden wiederum mit den Tokeninhabern geteilt.

Ein weiterer für Memecoins typischer Bereich sind die eigenen Memes. Im Unterschied zu seinen Wettbewerbern werden jedoch keine Hunde oder Frösche dargestellt, sondern stattdessen ein Lama in den unterschiedlichsten Situationen und Arten.

Ebenso wie Shiba Inu, Floki, Meme Kombat, Sponge und Scotty the AI engagiert sich Solama im Bereich der Play-to-Earn-Spiele. Das Game soll sich sowohl über Computer als auch Mobilgeräte spielen lassen. Dabei handelt es sich um ein Jump-and-Run-Spiel mit einem Lama, welches vor einem Bären wegläuft, sowie dabei Coins und andere Gegenstände einsammelt.

Bemerkenswert ist auch die Sicherheitsüberprüfung der Smart Contracts durch Tech Audit. Dabei wurden keinerlei Risiken festgestellt. Zudem gibt es den Investoren auch eine etwas höhere Sicherheit als ein ungeprüfter Smart Contract, denn somit müssen sie weniger Angst vor Hackern und Betrügern haben.

Schon nach gerade einmal rund 2 Monaten konnte Solama eine ansehnliche Gefolgschaft aufbauen. So erzielt der Memecoin auf X 12.890 Follower und auf Telegram weitere 8.311. Unter den Memecoins belegt er derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 74,87 Mio. USD den 27. Platz.

Auch die Website ist im Gegensatz zu vielen schnell und billig entwickelten Memecoins wesentlich ansprechender gestaltet. Beispielsweise wurden die Marken-Farben von Solana verwendet. Zudem ist der Gesamteindruck wesentlich professioneller und das Konzept sinnvoll sowie innovativ.

So hat sich das Solana-Maskottchen Solama bisher entwickelt

Der Memecoin Solana hatte schon zu Beginn sein enormes Potenzial bewiesen. Denn am 22. Januar hatte er bereits mit einem Preis von 0,01536 USD ein hohes Kursplus von 1.098.037 % verzeichnet. Diese Phase wurde jedoch von einem nachlassenden Interesse abgelöst. In diesem Zusammenhang erlitt der Coin sogar temporär einen Verlust von 92 %.

Seit dem 4. März haben die Investoren jedoch den Kurs von Solama enorm in die Höhe getrieben, als Bitcoin am selben Tag ebenfalls um mehr als 8 % zulegen konnte. Der Memecoin schaffte hingegen sogar 134 %.

Aber auch in den Folgetagen wurden bis auf heute nur lange grüne Kerzen mit beeindruckenden Prozentzahlen gesehen. Während es am 5. März nur 2,23 % waren, wurden die Tage danach 114 %, 152 %, und 204 % erzielt.

Seit dem Start am 1. Januar konnte Solama um beeindruckende 5.929.374 % zulegen, was die meisten anderen Memecoins in den Schatten stellt. Dies zeigt das enorme Potenzial, welches die Investoren in diesem durchaus passenden Solana-Maskottchen Solama sehen.

Ebenso hat die Nachfrage nach Solama stark zugenommen. Denn während das Handelsvolumen vor dem 4. März nur bei 575.640 USD lag, stieg es gestern um 5.348 % auf 31.361.000 USD. Mittlerweile hat es sich jedoch mit 16.337.000 USD ungefähr halbiert.

Durch diesen parabolischen Kursanstieg hat Solama jedoch beim RSI einen Extremwert von 98,43 erreicht. Somit war der Memecoin maßlos überkauft, sodass es am heutigen Tage zu Gewinnmitnahmen und daher auch zu einer Korrektur von zeitweise fast 41 % kam. Mittlerweile hat sich das Minus von heute jedoch auf 20 % verringert.

Das Momentum könnte noch anhalten und Solama auf neue Allzeithochs treiben. Denn noch ist er mit einer Marktkapitalisierung von 70,73 Mio. USD verhältnismäßig günstig bewertet. Im Vergleich zum aktuellen Niveau von Dogecoin könnte Solama noch um das 360-fache steigen.

KI-Onlinesicherheits-Coin erzielt beeindruckende Nachfrage

Innerhalb von nur 12 Tagen konnte Scotty the AI mit dem Presale für sein bahnbrechendes KI-Sicherheitsökosystem 5,3 Mio. USD von den Investoren einwerben. Dies entspricht einem beeindruckenden Verkaufstempo von fast 0,5 Mio. USD täglich, was den Großteil der Krypto-Vorverkäufe in den Schatten stellt.

Zurückzuführen ist es auf das für künstliche Intelligenzen typische exponentielle Wachstum und der damit verbundene ebenso starke Anstieg des Bedrohungspotenzials. Denn auch Hacker und Betrüger nutzen die Macht der KIs für ihre eigenen niederträchtigen Zwecke.

Damit die Verbraucher und Unternehmen diesen enormen Gefahren gegenüber nicht schutzlos ausgeliefert sein müssen, will Scotty the AI die besten KI-Onlinesicherheitslösungen für die unterschiedlichsten Gefahrenbereiche bieten. Das Besondere an ihnen ist, dass sie ihre KIs mit umfangreichsten Datensammlungen in Echtzeit trainieren und mithilfe von maschinellem Lernen die Muster erkennen sowie sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Im Unterschied zu rein visionären Krypto-Vorverkäufen konnten die KI-Sicherheits-Tools bereits öffentlich ausprobiert werden. Nun finden noch einige Optimierungsmaßnahmen statt, bevor der Launch stattfindet. Somit kann sich die natürliche Nachfrage schon schnell förderlich auf den Kurs auswirken.

Zu dem KI-Onlinesicherheits-Ökosystem zählt unter anderem eine KI-Swap-Funktion. Dank ihr sollen die Krypto-Assets so sicher wie noch nie ausgetauscht werden können. Sie kann schädliche Wallets und Kontrakte durch umfangreichste Analysen in Echtzeit ausfindig machen und wie eine Art Firewall blockieren. Dadurch können Wale, Institutionelle und Privatanleger viel sparen und leicht zu Stammkunden werden. Dies resultiert wiederum in bedeutenden Gebühreneinnahmen.

Ebenfalls besonders interessant ist der KI-Chat, welcher sich immer und zu jeder Zeit aufrufen lässt. Somit müssen Anwender nicht erst auf einen Experten warten und können sofort die nötige Hilfe erhalten. Er wurde und wird kontinuierlich mit Datensätzen trainiert, sodass er ganze Teams von KI-Onlinesicherheitsexperten ersetzt und übermenschliches leisten kann. Er bietet etwa Smart-Contract-Analysen, persönliche Beratung, Prophylaxe und mehr.

