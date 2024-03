Trotz leichter Verluste beim DAX am Freitag fällt die Marktstimmung allgemein noch immer hervorragend aus. Stetig neue Rekorde bei Indizes und Einzeltitel versetzten die Börsianer in den vergangenen Tagen schon fast in einen Rausch. Doch wie immer gibt es inmitten der Kursparty auch manche warnenden Worte.Einen skeptischen Blick auf Nvidia (US67066G1040) wagte kürzlich die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood. Gegenüber ihren Kunden sprach sie davon, dass sie über eine Pause bei Ausgaben von Grafikprozessoren nicht überrascht wäre. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...