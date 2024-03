© Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Immer wenn der DAX auf neue Allzeithochs klettert, rücken Aktieninvestments wieder in den Fokus vieler Sparer. Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Fragen an Philipp Vorndran von Flossbach von Storch.Martin Kerscher: Wenn der Dax immer so weiter steigt, werden ja viele Menschen schwach. Ist das denn für eigentlich aus ihrer Perspektive ein guter Zeitpunkt, in Aktien zu investieren? Philipp Vorndran: Bevor wir über den Zeitpunkt reden, reden wir mal über das "viele Menschen". Es sind eben nicht viele Menschen. Es sind mehr Menschen wie in der Vergangenheit, aber gemessen an der Gesamtbevölkerung sind es sehr, sehr wenige. Immer mehr Menschen denken vielleicht darüber nach, das wäre …