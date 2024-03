Der DAX (WKN: 846900) hat in der vergangenen Woche wieder einmal neue Rekordkurse erreicht. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer rund 80 Punkte zu und ging +0,45% höher mit 17.814 Punkten aus dem Handel. Bei DAX live liefen zwar nicht alle Trades erfolgreich ins Ziel, per Saldo gab es aber trotzdem einen kleinen Gewinn. Gute Idee, aber ausgestoppt Der DAX startete mit einem kleinen Aufwärts-Gap in die neue Woche. Andreas Bernstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...