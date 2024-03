Der US-Arbeitsmarktbericht hat den DAX am vergangenen Freitag nicht mehr in die Gewinnzone gehievt. Stattdessen verbuchte der deutsche Leitindex zum Handelsschluss ein leichtes Minus von 0,16 Prozent auf 17.815 Zähler. Nichtsdestotrotz verbuchte das Börsenbarometer auf Wochensicht ein Plus von 0,5 Prozent. Und die Chancen stehen gut, dass die Bullen auch weiterhin am Steuer bleiben. Für weitere Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt in der neuen Handelswoche spricht die aktuelle Geldpolitik dies - ...

