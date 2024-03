Baierbrunn (ots) -Seit Jahrzehnten machen sie gemeinsam Musik - und sind überzeugt: Musik verbindet Generationen. Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" verraten Stefanie und Eberhard Hertel: Auf der Bühne sind sie glücklich. "Da sind selbst Schmerzen oft vergessen", sagt Eberhard, seine Tochter ergänzt: "Als junges Mädel wurde ich das oft gefragt: 'Das kann doch nicht sein, dass du immer so fröhlich bist!' Natürlich bin ich das nicht immer. Doch auf der Bühne kommt dieses Gefühl von allein, und es bleibt, wenn ich sie verlasse."Vater und Tochter schätzen sich gegenseitig sehr: "Mein Vater ist mein Vorbild", so Stefanie Hertel. "Mit seinen 85 Jahren steht er mitten im Leben, er hat so viel Energie." "Und ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter. Mit meiner Stefanie war ich immer glücklich", sagt Eberhard. Fit sind beide - Eberhard Hertel geht "ab und zu" ins Fitnessstudio und ist froh, dass "ich mich bis hierhin hochgehalten habe", Stefanie fühlt sich heute, mit Mitte 40, fitter als mit 20 oder 30: "Mit 20 Jahren war ich tatsächlich nicht so gesundheits-bewusst und sportlich, wie ich es heute bin. Das hat sich über die Jahre entwickelt."Und was denkt Eberhard übers Älterwerden? "Wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich schon manchmal ein wenig 'Tiefgang'. Aber die Stefanie macht mir Mut, manchmal muss sie mich auch ein bisschen überreden. Sind wir unterwegs, werde ich von Tag zu Tag jünger. Weil mir das so viel gibt, dass ich meine Wehwehchen vergesse."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 03/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5731688