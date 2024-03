Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Jan Viebig, Co-Chief Investment Officer bei Oddo BHF, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die Rolle der USA und Chinas für die internationalen Finanzmärkte. Viebig betont die anhaltende Dominanz der USA in den globalen Märkten und diskutiert die möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps auf die internationalen Finanzmärkte. Eine Trump-Präsidentschaft würde demnach eine Fortführung der interventionistischen Industriepolitik bedeuten, mit potenziell schärferer Handelspolitik, die vor allem China und Europa belasten könnte. Die Verteidigungspolitik unter Trump könnte zudem zu erhöhten Verteidigungsausgaben Europas führen. In der Energiepolitik prognostiziert Viebig eine Abkehr vom Pariser Klimaabkommen und eine Förderung fossiler Brennstoffe, was die Energiekosten in Europa im Gegensatz zu den USA steigen lassen könnte. Trotz hoher Bewertungen der US-Märkte sieht Viebig weiteres Wachstumspotenzial, allerdings mit begrenztem Aufwärtspotenzial aufgrund der starken Konzentration auf die sogenannten "Großen Sieben". Er warnt zudem vor einer kritiklosen Annahme der offiziellen Gewinnzahlen US-amerikanischer Unternehmen aufgrund zunehmender Bilanzierungstricks. Jetzt das komplette Interview ansehen!