Wochenausblick - Die Dax®-Konzerne dominieren die neue Woche

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche erwarten uns einige Berichte von Seiten der Konjunktur. Zudem erwartet Sie ein spannendes Webinar von HSBC zur Wochenmitte!



Montag:



Die Woche startet spannend mit der Plenartragung des Europäischen Parlaments. Die Abgeordneten stimmen über die überarbeitete Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden und über die Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen. Im Unternehmensbereich startet die Woche eher ruhig. Es erreichen uns die Quartalszahlen von dem US-amerikanischen Soft- und Hardwarehersteller Oracle.









Dienstag:



Am Dienstag erfahren wir die neue Zahlen über den deutschen und US-amerikanischen Verbrauchpreisindex sowie die Arbeitslosenquote von unserem Nachbarland Großbritannien. Gerade die US-Inflation wird sehr wichtig für die Kapitalmärkte sein. Zusätzlich dazu erhalten wir den vierten Quartalsbericht des Kraftfahrzeugherstellers Porsche AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Ebenso sollten wir das weltweit operierende deutsche Chemiekonzern Wacker Chemie AG nicht vergessen.













Mittwoch:



Genau in der Mitte der Woche werden die Unternehmen die Nachrichten dominieren. Insgesamt werden vier Dax®-Konzerne den Jahresbericht am Mittwoch veröffentlichen: Adidas, E.ON, Zalando und Volkswagen. Daher könnte es mehrere Schwankungen mit erhöhten Volatilität im Finanzmarkt geben. MorphoSys wird auch nach der Ankündigung des Aufstiegs im MDax® die Kennzahlen bekanntgeben. Auf der anderen Seite des Teiches warten wir auf die Ergebnisse von Starbucks.















Bevor uns dann am Donnerstag die neuen Quartalszahlen erreichen, möchten wir Sie einladen, an unserem Live-Webinar am Mittwochabend um 18:30 Uhr teilzunehmen. In der Veranstaltung geht unser Produktexperte Julius Weiss näher auf die Welt der Knock-out-Produkte ein und erklärt auch Tipps und Tricks, wie Sie teure Fehler vermeiden können.







Donnerstag:



Auch am Donnerstag geht es mit den Dax®-Konzernen weiter. Rheinmetall wird den Jahresbericht bekanntgeben. Darüber hinaus erhalten wir frische Nachrichten vom Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd und von Europas führender Unterhaltungsmarke RTL Group. In den USA wird auch Adobe Inc. sowie der Erzeugerpreisindex wichtig sein.











Freitag:



Die Woche wird sich am Ende beruhigen. Neben den Verbraucherpreisindex von mancher europäischen Länder wie Frankreich, Italien und Polen markiert die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Salzgitter den Abschluss der Woche.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC