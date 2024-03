Am Freitag um 14:30 Uhr wurden die Februar-Daten für den US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Märkte reagierten volatil. Mehr neu geschaffene Stellen als erwartet, eine höhere Arbeitslosenquote, weniger stark steigende Stundenlöhne. Wie ist das einzuordnen? Der Experte Andre Stagge geht in diesem Video in die Details und bespricht auch andere Faktoren.

Den vollständigen Artikel lesen ...