DJ Deutsche Bahn nimmt neuen Anlauf für Einigung mit Lokführern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG nimmt einen neuen Anlauf für eine Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft der Lokführer (GDL). Sie lädt die GDL für Montag zu Tarifverhandlungen ein, in denen Angebote und Lösungen direkt am Verhandlungstisch erörtert werden sollen, wie die Bahn am Sonntagnachmittag mitteilte. Alternativ schlägt das Unternehmen vor, in eine formale Schlichtung einzutreten. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend.

Die Bahn hatte sich in den vergangenen Tagen bereit erklärt, auf Basis des von den Moderatoren vorgeschlagenen Gesamtpakets die Verhandlungen zu Ende zu führen. Dazu gehört auch eine 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sollte die GDL diesen Weg nicht einschlagen wollen, sei die DB alternativ auch bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten", heißt es in der Mitteilung.

"Damit unterstreichen wir unseren ernsthaften Willen, im Sinne unserer Mitarbeitenden und unserer Kunden zeitnah zu einem Tarifabschluss zu kommen", so Seiler. Eine formale Schlichtung würde bedeuten, dass eine oder zwei Personen als neutrale Dritte eingesetzt werden, um einen Tarifabschluss zu erzielen.

Anders als die bereits eingesetzten Moderatoren halten Schlichter im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens alle Fäden in der Hand und gestalten die Verhandlungsführung nach Ablauf und Inhalt. Sollten sich die Tarifvertragsparteien nicht einvernehmlich verständigen können, stünde am Ende der Schlichtung ein Schlichterspruch.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2024 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.