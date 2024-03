News von Trading-Treff.de Abverkauf der Rekorde im DAX und an der Wall Street mit dem Fazit: Wackeln die Märkte nun? Erste Tradingideen am Wochenende 10.03.2024 EZB-Schub verpufft im DAX wieder Das starke Reversal im DAX zur EZB-Sitzung war der letzte Anlauf zu neuen Hochs. Immerhin wurde am Donnerstagmorgen erst die Trendlinie gebrochen, danach erfolgte der bullische Ausbruch: Wir hatten dieses Chartbild in der Morgenanalyse am 08.03.2024 mit diesem ...

