Chainlink Prognose: Auf dem Sprung zu neuen Kursgipfeln?

In der heutigen Kryptowelt zeigen viele Altcoins eine gewisse Seitwärtsbewegung, allerdings lassen sich bei einigen speziellen Projekten deutliche Wertsteigerungen beobachten, während sich der Bitcoin-Preis stabil und souverän über 69.000 US-Dollar hält. Es sieht zu Beginn dieser Woche so aus, als könnte bald ein beachtlicher Sprung über die Marke von 70.000 US-Dollar erfolgen.

Im deutlichen Gegensatz zu dieser Entwicklung bleibt Chainlink, auch bekannt als LINK, ziemlich unverändert und stabilisiert sich bei einem Preis um die 20 US-Dollar. Bei genauer Betrachtung des Tagesgeschehens ist der Verlust tatsächlich minimal, liegt er doch bei weniger als 0,3 Prozent. Und wenn wir die letzte Woche betrachten, so bemerken wir einen leichten Rückgang von etwa 1 Prozent. Aber, und das ist durchaus interessant, diese anhaltende Konsolidierungsphase könnte tatsächlich die Vorbotin für eine möglicherweise bevorstehende, bullische Entwicklung im Markt sein.

Besonders hervorzuheben ist, dass die jüngsten Bewegungen einiger Krypto-Wale durchaus als Hinweise auf einen potenziell bevorstehenden Aufwärtstrend interpretiert werden könnten. Es scheint, als würde das so genannte "Smart Money", also das investierte Kapital von erfahrenen Anlegern, sich strategisch für einen erwarteten bullischen Ausbruch positionieren. Ganz konkret haben die Analysten von Lookonchain vor Kurzem einige neue Wallets identifiziert, die in den letzten Tagen bemerkenswert aktiv waren, indem sie LINK-Token im Gesamtwert von über 16 Millionen US-Dollar von der Börse Binance abzogen.

Chainlink und KI-Coins: Neue Trends im Krypto-Markt



In der heutigen Zeit, in der Kryptomärkte sich unentwegt wandeln, zeigen Händler ein zunehmendes Interesse an Chainlink, wobei ein spezielles und besonders ansprechendes Setup im Wochendiagramm des Tokens nicht zu übersehen ist.

Es steht die Vermutung im Raum, dass Chainlink demnächst eine wesentliche Konsolidierungsphase beenden könnte, was möglicherweise den Startschuss für eine neue signifikante Aufwärtsbewegung darstellen würde.

- Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 7, 2024

Michaël van de Poppe, ein bekannter Experte in der Kryptoanalyse, hat speziell beim Handelspaar von Chainlink gegen Bitcoin ein enormes Aufholpotenzial bemerkt. Es scheint, als könne die festgestellte Bodenbildung bei diesem Paar den Beginn einer beachtlichen Erholungsbewegung markieren. Angesichts der bevorstehenden Altcoin-Saison erscheint es van de Poppe sogar als realistisch, dass Chainlink gegenüber Bitcoin neue Höchststände erreichen könnte. Momentan findet sich Chainlink, insbesondere im Vergleich mit Bitcoin, noch auf einem zyklischen Tief.

Parallel dazu erfahren Projekte, die künstliche Intelligenz nutzen, eine steigende Beachtung. Angesichts des revolutionären Potenzials, das die künstliche Intelligenz birgt, tendieren Investoren dazu, diesen spezifischen KI-basierten Projekten eine erhebliche Effektivität zuzugestehen. Dies könnte den Anfang eines neuen Hypes im Sektor der KI-basierten Kryptowährungen signalisieren, mit der Erwartung, dass KI ein dominierendes Thema für das Jahr 2024 wird.

Scotty the AI stellt in diesem Kontext ein besonders hervorstechendes Projekt dar, welches in kürzester Zeit erstaunliche Kapitalsummen angezogen hat, mit einem bemerkenswerten Kapitalzufluss von über 6,2 Millionen US-Dollar in nur wenigen Tagen.

Scotty the AI integriert sich mühelos in die aktuellen Markttrends und bringt ein innovatives Konzept mit, das in starkem Gegensatz zu etablierten Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu steht, deren tatsächlicher Nutzen oft hinter großen Versprechungen zurücksteht. Im Gegensatz dazu strebt Scotty the AI das ehrgeizige Ziel an, die Kraft der Künstlichen Intelligenz zu nutzen, um die Sicherheitsmechanismen im Blockchain-Bereich wesentlich zu verbessern.

Scotty the AI - beste Alternative zu Chainlink?

Angesichts der sich ständig entwickelnden Kryptowährungslandschaft bietet Scotty The AI eine innovative Alternative zu etablierten Plattformen wie Chainlink. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in sein Ökosystem hebt sich Scotty mit einem einzigartigen Ansatz ab.

Scotty The AI steht als Kryptowährung auf Künstlicher Intelligenz-Basis bekannt, die über echten Nutzen innerhalb ihres Ökosystems verfügt. Der native SCOTTY-Token ist unerlässlich, um auf die Hauptfunktionen der Plattform zuzugreifen, insbesondere auf den AI-Exchange Scotty Swap und den Chatbot Scotty Chat.

Scotty Swap zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Transaktionen, Blöcke und Hashes, die auf der Blockchain registriert sind, zu speichern und enorme Datenmengen in Sekunden zu analysieren. Dies stellt eine effektive Lösung zur Überwachung des Netzwerkzustands dar und ermöglicht es Programmierern, die Sicherheit der Blockchain zu verbessern.

Scotty Chat wurde entwickelt, um Händlern die Navigation im Kryptowährungsmarkt zu erleichtern. Der Chatbot kann nützliche Vorschläge machen und Informationen sowie Vorhersagen zum Wert digitaler Vermögenswerte liefern.

Das Projekt hat bereits über 3,8 Millionen Dollar gesammelt, wobei der Wert des SCOTTY-Tokens in jeder Phase des Vorverkaufs steigen soll. Derzeit liegt der Wert des SCOTTY-Tokens bei 0,0083 Dollar, und Käufe sind möglich mit ETH, USDT oder Kreditkarte.

Die während des Vorverkaufs erworbenen SCOTTY können gestaked werden, um passive Belohnungen basierend auf einer APY von derzeit 52% zu erhalten.

Das Gesamtangebot des Projekts beläuft sich auf 1.734.567.890 SCOTTY, wovon 30% für den Vorverkauf verwendet werden. Die restlichen 70% sind für Staking, Entwicklung, Liquidität und Marketing vorgesehen.

Das Entwicklerteam plant, SCOTTY mit einer gut durchdachten Marketingkampagne zu fördern, um den Wert des Tokens zu unterstützen und immer mehr Händler anzuziehen. Ziel ist es, auf bedeutenden CEXs wie Coingecko und Coinmarketcap gelistet zu werden.

