Bittensor Kurs Prognose: KI-Hype geht weiter - 10x Potenzial für TAO

Kursgewinne von rund 160 Prozent in den letzten Wochen als Year-to-Date-Performance sprechen für sich. Nach Daten von CoinMarketCap ist Bittensor damit eine Top-30-Kryptowährung. In der letzten Woche gab es hier einem moderaten Anstieg von rund 10 Prozent. Das Momentum für Künstliche Intelligenz bleibt im digitalen Währungsmarkt vorhanden. AI ist weiterhin das zentrale Narrativ und wenig verwunderlich trauen Analysten auch Bittensor noch massives Potenzial zu. Kann sich der TAO Token bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden US-Dollar also vielleicht sogar noch verzehnfachen?

Der KI-Hype fängt erst an

Im Jahr 2024 steht die künstliche Intelligenz weiterhin an der Spitze der technologischen Trends, unterstützt durch signifikante Entwicklungen in der Branche. Beispielsweise markiert OpenAIs Sora, mit der Fähigkeit, aus simplen Anweisungen hyperrealistische Videos zu erzeugen, einen wichtigen Fortschritt in der Evolution der KI. Gleichzeitig reflektieren Nvidias Einnahmen, die um über 250 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, die zunehmende ökonomische Relevanz von KI. Die Finanzmärkte setzen aktuell auf Künstliche Intelligenz.

Die Fähigkeit, traditionelle Sektoren zu revolutionieren und gleichzeitig eine breite Anziehungskraft zu besitzen, macht KI zunehmend attraktiv.

Kryptowährungen, die KI thematisieren, erfreuen sich einer besonderen Popularität. Doch viele KI Coins sind gar nicht nominell mit der Technologie verbunden, sondern nutzen diese mehr als Marketinginstrument. Die wahre Bedeutung dürfte mittelfristig in den Projekten liegen, die authentisch KI-Technologien nutzen und substantiellen Mehrwert bieten. Diese AI Kryptos dürften mittelfristig das größte Potenzial haben - und genau dazu zählt Bittensor (TAO).

Bittensor: Darum kann TAO weiter explodieren

Im Jahr 2024 könnte Bittensor mit den gezielten Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin ein enormes Potenzial entfalten. Denn Bittensor wirkt wie die AI Krypto, die der Markt gesucht hat. Seit dem Start seiner Blockchain hat Bittensor das Interesse einer wachsenden Zahl von Entwicklern geweckt. Diese setzen auf eine Vielzahl von Machine-Learning-Modellen, um ein kollaboratives neuronales Netzwerk zu bilden.

Diese innovative Methode verspricht die Entwicklung eines Netzwerks, in dem Modelle kooperieren, um Daten zu verstehen und tiefgreifende Erkenntnisse zu liefern. Namhafte Unternehmen wie IBM, Google und Microsoft erkunden derzeit die Möglichkeit, verschiedene Modelle aus dem Bittensor-Netzwerk für ihre Projekte zu nutzen. Damit rückt die Massenadoption auch schon ein gutes Stück näher.

Die steigende Nachfrage nach Subnets auf Bittensor hat die Kosten für deren Sicherung auf einen historischen Höchststand getrieben. Dies offenbarte zuletzt das schnelle und ambitionierte Wachstum des Netzwerks. Bittensor bleibt auch bei 4 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung einen Blick wert - größere Rücksetzer könnten hier Einstiegschancen bieten.

Bullenmarkt für KI Coins in 2024

Der Bullenmarkt für KI Coins dürfte in 2024 Fortsetzung finden. Neben Bittensor (TAO) gibt es hier auch immer wieder neue Projekte, die Fantasie wecken.

Für Krypto-Investoren bietet Scotty the AI im Jahr 2024 aus vielfältigen Gründen eine spannende Investitionsmöglichkeit. Dieses Projekt vereint die beiden dynamischsten Marktsegmente: Meme-Coins und KI-basierte Kryptowährungen, die zu Beginn des Jahres 2024 die größte Nachfrage generieren.

Ergo entsteht hier eine Synergie aus dem Unterhaltungswert eines Meme-Coins und der technologischen Neuerung durch künstliche Intelligenz. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Technologien in die Blockchain-Sicherheit möchte das Projekt einen realen Nutzen stiften. Als selbsternannter "Wächter des Krypto-Universums" verspricht Scotty, mit agiler Anpassungsfähigkeit und der Kompetenz, Sicherheitsmechanismen zu verbessern, durch das Blockchain-Netzwerk zu navigieren.

Das Hauptanliegen von Scotty the AI ist es also, eine sichere Umgebung im Kryptohandel zu gewährleisten.

Der Presale konnte bereits über 6 Millionen US-Dollar einsammeln. Diese Entwicklung belegt das große Interesse und Vertrauen der Investoren. Mit einer Staking-Rendite von 38 Prozent APY bietet Scotty the AI auch passive Rewards. Da in wenigen Tagen der Preis erneut steigt, scheint eine schnelle Analyse empfehlenswert.

