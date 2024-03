Tesla hat mit den Auslieferungen seines Basecamp genannten Zeltaufbaus für den Cybertruck begonnen. Das Zelt sorgt aber bei den ersten Kund:innen kaum für Begeisterung - und das liegt nicht nur an dem hohen Preis. Als Tesla bei der Präsentation des Cybertruck im Jahr 2019 das Basecamp-Zelt per Renderbild ankündigte, war darauf ein geometrisch anmutender Zeltaufbau zu sehen, der sich perfekt in das Cybertruck-Design einpasste. Spätere Fotos zeigten ...

