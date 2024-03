Kryptowährungen mit Potenzial: 3 heiße 10x Krypto-Presales im März 2024

Der Bitcoin notiert knapp unter 70.000 US-Dollar, Ethereum sprang schon kurzzeitig über 4.000 US-Dollar. Das Sentiment für Kryptos ist bullisch und Bitcoin performt beispielsweise andere Assetklassen auch in 2024 locker aus. Nun bedeutet diese positive Stimmung auch immer eins - Investoren werden risikobereiter und spekulatives Kapital fließt in kleinere Kryptowährungen.

Denn Kryptos bleiben immer wieder gut für überdurchschnittliche Renditen. Jeder möchte an den parabolischen Entwicklungen teilhaben. Dies dürfte sich auch die nächsten Wochen nicht ändern, darauf deutet zumindest die anhaltende bullische Marktstimmung für Meme-Coins hin. Also bleiben Krypto-Presales ein Marktsegment, auf welches risikoaffine Anleger einen genaueren Blick werfen könnten.

Green Bitcoin

Ein Krypto-Presale mit Potenzial im März 2024 ist Green Bitcoin. Denn das Krypto-Projekt setzt auf ein einzigartiges Konzept, das bereits im Presale virales Interesse weckt. Das Herzstück ist nämlich das sogenannte "Gamified Green Staking". Dieses Modell vermengt spielerische Aspekte mit finanziellen Anreizen und baut eine Brücke zum Bitcoin-Ökosystem. Denn alles geht um Bitcoin Preisprognosen.

Zum Green Bitcoin Presale

Das innovative "Predict-to-Earn"-Schema von Green Bitcoin erlaubt es Nutzern in Zukunft, durch präzise Bitcoin-Preisprognosen passives Einkommen zu generieren. Mit verlockenden Staking-Renditen von aktuell 145 Prozent APY und einer steigenden Preisstrategie gibt es gute Argumente für einen frühzeitigen Einstieg.

Green Bitcoin hat bereits im Presale über 3 Millionen US-Dollar gesammelt. Dies zeugt davon, dass bereits vor der offiziellen Einführung ein passives Einkommen für Investoren attraktiv ist und diese an das virale Potenzial von Green Bitcoin glauben. Denn auch die assoziative Namensgebung hat eine gewisse Strahlkraft.

Zum Green Bitcoin Presale

Scotty the AI

Scotty the AI ist eine AI Kryptowährung. Allein dies dürfte in der aktuellen Marktphase bereits ein Grund sein, sich mit SCOTTY zu beschäftigen. Denn in diesem Marktsegment waren zuletzt parabolische Kursentwicklungen an der Tagesordnung. Nun fusioniert Scotty the AI den viralen Reiz von Meme-Coins mit der Innovationskraft der KI. Anders als typische Meme-Coins, die oft wenig Substanz bieten, setzt Scotty the AI auf einen klaren Nutzen durch verbesserte Sicherheitsfeatures.

Zum Scotty the AI Presale

Schon im Presale zeigt sich mit über 6 Millionen US-Dollar an Investitionen das massive Interesse der Community. Ein verlockendes Staking-APY von 42 Prozent unterstreicht das Potenzial für passives Einkommen. Als selbsternannter "Wächter des Krypto-Universums" navigiert Scotty in Zukunft bestenfalls geschickt durch die Komplexität der Blockchain-Sicherheit.

Zum Scotty the AI Presale

SMOG

In der bunten Welt der Meme-Coins, in welcher zuletzt die wertvollsten Meme-Coins wie DOGE, SHIB, PEPE und FLOKI massiv explodierten, weckte auch SMOG auf der Solana-Blockchain immer mehr Interesse. Innerhalb nur eines Monats seit seinem Launch hat SMOG einen atemberaubenden Kursanstieg von 3000 Prozent erlebt. Der bevorstehende Airdrop hat das Interesse weiter angeheizt. Denn Memes und Airdrops waren in der Solana-Community zuletzt die prägenden Themen - bei SMOG gibt es beides.

SMOG Airdrop nicht verpassen

Mit einer dynamisch wachsenden Community, die bereits über 120.000 Social-Media-Fans und 60.000 aktive Besitzer zählt, hat sich SMOG etabliert. Das Projekt lockt zudem mit aktuellen Angeboten, darunter ein 10 Prozent Rabatt auf Käufe über die offizielle Webseite und eine Staking-Rendite von 42 Prozent. Augenscheinlich ist es immer noch früh genug, um sich ein Engagement in SMOG aufzubauen. Für Early Adopters, die vom Airdrop profitieren wollen, bietet SMOG im März möglicherweise die letzte Chance.

SMOG Airdrop nicht verpassen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.