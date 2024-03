KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Unzufriedenheit mit Scholz in der Ampel:

Längst geht es nicht mehr darum, ob der Marschflugkörper Taurus an die Ukraine geliefert werden soll oder nicht. Sondern die Debatte hat eine noch größere Dimension bekommen. Es geht auch um die Führungsqualitäten von Olaf Scholz. Mehr noch: Der Taurus - er ist zur Kanzlerfrage geworden. Am Donnerstag wird sich zeigen, wie viele Ampel-Abgeordnete im Bundestag über das Stöckchen der Union springen und den CDU/CSU-Antrag zu einer "unverzüglichen" Lieferung der Waffe unterstützen werden. Die Union treibt die frustrierte Koalition vor sich her, das ist ihr gutes Recht. Und den Kanzler gleich mit./yyzz/DP/mis