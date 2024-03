News von Trading-Treff.de Schwächere Wall Street nun für den DAX Taktgeber? Ein Rücklauf bei den Tech-Werten verunsichert. Neue Tradingideen am Montag 11.03.2024 EZB-Schub am Freitag teilweise abverkauft Den starken Donnerstag im Fahrwasser der EZB-Sitzung hatten wir mit diesem Chartbild in der Morgenanalyse am 08.03.2024 eingefangen (Rückblick): Mit den US-Daten zum Arbeitsmarkt gab es noch einen Schub zur Oberseite hin, der jedoch keine neuen Hochs ...

