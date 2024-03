Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5471/ Alexandra Baldessarini-Krainz ist, Ex-Vorständin im Zertifikate Forum Austria, langjährige Volksbank-Managerin und jetzt selbstständig als Coach für Mensch/Tier-Entwicklung. Wir reden über den frühen Einstieg in das Bankgeschäft, über einen Filialleiterinnen-Job bereits Mitte 20 in Bezirken mit betuchter Klientel. Rund um die Jahrtausendwende hat sie an der WU den Volksbanker Fritz Strobl kennengelernt, der sie als Leiterin Vertrieb & Marketing ins damals neue Geschäft mit Strukturierten Produkten geholt hat. Einige Jahre später hatte Alex eine Position im Vorstand des Zertifikate Forum Austria inne. Im Volksbank-Sektor war sie danach Bereichsleiterin Capital Markets Sales und ...

