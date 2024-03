The following instruments on XETRA do have their first trading 11.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.03.2024Aktien1 CA8875892082 Tinone Resources Inc.Anleihen/ETF1 FR001400OLD1 Compagnie Plastic Omnium S.A.2 US21871NAC56 CoreCivic Inc.3 XS2493887264 Preem Holdings AB4 DE000A351SN2 Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH5 DE000DW6ABX5 DZ BANK AG6 XS2756519232 Arabian Centres Co.7 XS2753304349 Binghatti Sukuk SPC Ltd.8 US440452AK64 Hormel Foods Corp.9 XS2760670013 ICDPS Sukuk Ltd.10 XS2779850630 Montenegro, Republik11 XS2783579704 MVM Energetika Zrt.12 US785931AA40 Safehold Operating Partnership L.P.13 XS2767499275 Snam S.p.A.14 FI4000567094 Valmet Oyj15 IE000IUNJSL2 SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF