Unterföhring (ots) -- Sales-Direktorinnen Tamara Buss und Ariane Nelles verantworten erweiterten Aufgabenbereich- Christian Cohrs wechselt von Smartstream.tv in den Seven.One Media-Sales und betreut Innovationsthemen wie Programmatic TV- Stefan Meyer schafft in der AdFactory Verbindung zum Influencer- und Audio-Geschäft der GruppeUnterföhring, 11. März 2024. ProSiebenSat.1-Vermarktungschef Carsten Schwecke richtet die Führungsmannschaft der Seven.One Media zum 1. April neu aus und setzt auf flache Hierarchien sowie auf Gesichter aus den eigenen Reihen. Darüber hinaus liegt der Fokus der neuen personellen Aufstellung auf der Verzahnung der unterschiedlichen Vermarkungsangebote unter einem Dach. Durch die Neuaufstellung und den Abbau von Hierarchien im Sales-Bereich wird die Seven.One Media zukünftig noch agiler und direkter mit Kunden und Agenturen in den Austausch gehen.Im Zuge dessen erhalten erfahrene Sales-Direktor:innen zusätzliche übergreifende Verantwortung: Tamara Buss und Ariane Nelles übernehmen zum 1. April die Betreuung der großen Netzwerkagenturen. Neu in das Sales-Team der Seven.One Media kommt Christian Cohrs von der Konzerntochter Smartstream.tv und wird künftig den Digital Sales mit dem Fokus auf Programmatic und Instream-Reichweitenvermarktung vorantreiben. Komplettiert wird das Sales-Direktoren-Team von Jens Reinhardt und Thomas Ruland. In der Seven.One AdFactory wird zukünftig Stefan Meyer die Verzahnung von Kreativ-Kampagnen mit den Reichweiten von Studio71, Seven.One Audio und Joyn vorantreiben. Wie bereits kommuniziert verlassen Lennart Harendza und Max Klopsch die Seven.One Media Ende März auf eigenen Wunsch, um neue berufliche Chancen wahrzunehmen.ProSiebenSat.1-Vermarktungschef Carsten Schwecke: "Die Seven.One Media und unsere Seven.One AdFactory sind mit ihrem Know-How und Erfahrungsschatz führend im Bewegtbildbereich und zugleich Innovationstreiber. Das haben wir zuletzt durch die AdTech-Kooperation mit RTL Deutschland untermauert. Mit einer verschlankten Geschäftsführung und mehr Verantwortung für unsere Sales-Direktoren gehen wir zukünftig noch direkter mit Kunden und Agenturen in den Austausch und wir werden mit noch mehr Agilität Branchentrends setzen können. Darüber hinaus verzahnen wir in Person von Christian Cohrs und Stefan Meyer noch stärker die unterschiedlichen Vermarktungsbereiche und -beteiligungen miteinander. Mein Dank gilt Lennart Harendza und Max Klopsch, die in den vergangenen knapp drei Jahren die Vermarktungsorganisation durch herausfordernde Zeiten hervorragend und mit ruhiger Hand navigiert haben. Ich wünsche den Kollegen alles Gute für ihre kommenden beruflichen Stationen!"Zukünftig besteht die Geschäftsführung der Seven.One Media mit Carsten Schwecke (Vorsitz), Guido Modenbach und Georg Nitzl aus einem im Markt hochgeschätzten Dreier-Team. Darüber hinaus ist Güldag Prange Geschäftsführerin, die sich aktuell in Elternzeit befindet. In der Seven.One AdFactory übernimmt Geschäftsführer Tom Schwarz die vollumfängliche Verantwortung für alle Kreativ-Themen in der Vermarktung.Pressekontakt:Maurice BöhlerLead Business CommunicationsCorporate & Business CommunicationsSeven.One Entertainment GroupTelefon: + 49 89 9507-4139E-Mail: maurice.boehler@seven.oneOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/5732053