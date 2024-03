Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen haben zum Ende der Vorwoche Rückenwind vonseiten der Notenbankvertreter bekommen, so die Analysten der Helaba.EZB-Präsidentin Lagarde habe in der Pressekonferenz gesagt, dass die EZB im Juni mehr Informationen zur Verfügung habe als im April. Dies sei an sich zwar eine Selbstverständlichkeit, könne nach Erachten der Analysten aber als Hinweis verstanden werden, dass im April wohl noch keine Lockerung der Zinszügel beschlossen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...