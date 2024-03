Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig bleibt der Wochenauftakt ruhig, so die Analysten der Helaba.Im Verlauf der Woche stünden vor allem in den USA aber wieder wichtige Datenveröffentlichungen an. Den Auftakt für den US-Reigen im Vorfeld der FOMC-Sitzung in der kommenden Woche würden die Verbraucherpreise am Dienstag geben. Die Vorgaben seien gemischt. Während die Erzeugerpreise in verschiedenen Segmenten der Preisstatistik noch auf nachlassenden Preisdruck hinweisen würden, seien andere Indikationen wie z.B. die Preissetzungsabsichten der Unternehmen im Trend der letzten Monate angestiegen. ...

