Der deutsche Biosimilar-Spezialist Formycon kann eine weitere Zulassung für sein Lucentis-Biosimilar (FYB201) verbuchen. Trotz des anhaltend positiven Newsflows will der Biotech-Nebenwert allerdings noch nicht so recht an Fahrt aufnehmen, die Aktie läuft erneut eine wichtige charttechnische Unterstützungszone an.So hat zum Start in die neue Handelswoche die Biotech-Gesellschaft die Marktzulassung in Saudi-Arabien durch die dort zuständige Gesundheitsbehörde Saudi Food & Drug Authority erhalten. ...

