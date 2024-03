Swiss GRC, in der Schweiz führender Anbieter von Governance, Risk und Compliance (GRC) Softwarelösungen, verstärkt mit der Gründung der Swiss GRC Germany GmbH in Frankfurt am Main sein Engagement auf dem deutschen Markt. Diese strategische Initiative signalisiert nicht nur die geografische Expansion von Swiss GRC, sondern adressiert auch gezielt den steigenden Bedarf an fortschrittlichen GRC-Technologien bei deutschen Unternehmen.

Dr. Fino Scholl übernimmt als Managing Director die Führung der deutschen Niederlassung von Swiss GRC. Mit seinem fundierten Fachwissen in Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie Projektmanagement ist er hervorragend positioniert, um Swiss GRC's Präsenz auf dem deutschen Markt zu stärken und die Expansion voranzutreiben. Seine Ernennung signalisiert das feste Engagement des Unternehmens für Wachstum und strategische Entwicklung in Deutschland. (Photo: Business Wire)

Swiss GRC, bekannt für seine langjährige Expertise im GRC-Bereich, bringt mit seiner GRC Toolbox, einem Kernprodukt des Unternehmens, innovative und effektive Lösungen nach Deutschland. Diese auf erprobten Methoden und Best Practices basierende Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Aufgaben präzise und effektiv zu managen. Mit intuitiv zu bedienenden, konfigurierbaren und skalierbaren Lösungen zielt Swiss GRC darauf ab, die Komplexität von GRC-Prozessen für Unternehmen aller Größen zu reduzieren. Der Mittelstand, als Rückgrat der Wirtschaft, profitiert besonders von diesem Ansatz, der es erlaubt, sich auf das Hauptgeschäft zu konzentrieren, während im Hintergrund Sicherheit und Compliance gewährleistet werden.

Besfort Kuqi, Co-Founder und CEO von Swiss GRC, äußert sich zur Bedeutung der Expansion: "Die Gründung der Swiss GRC Germany GmbH ist ein bedeutender Schritt in unserer globalen Wachstumsstrategie. Unsere Präsenz hier ermöglicht es uns, unseren deutschen Kunden näher zu sein und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte GRC-Lösungen anzubieten."

Dr. Fino Scholl, fortan Managing Director der Swiss GRC Germany GmbH, hebt hervor: "Bei Swiss GRC verstehen wir, dass Themen wie Risikomanagement, Business Continuity Management, Informationssicherheit und Datenschutz nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für den Mittelstand von essenzieller Bedeutung sind. Unser Anspruch ist es daher, Unternehmen aller Größen und Branchen mit schlanken, passgenauen und wirtschaftlichen Lösungen zu unterstützen."

Die steigende Nachfrage nach GRC-Lösungen in Deutschland und Europa spiegelt die Bedeutung von Schlüsselregulierungen wie der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), Solvency II, NIS2 (Richtlinie über Netz- und Informationssysteme 2) und DORA (Digital Operational Resilience Act) wider. Doch der Einsatz von GRC-Systemen geht über die reine regulatorische Compliance hinaus. Sie sind ein wesentliches Managementinstrument, das Unternehmen befähigt, Risiken proaktiv zu identifizieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Ansatz reflektiert die Überzeugung von Swiss GRC, dass effektive GRC-Lösungen einen echten Mehrwert schaffen, indem sie die organisationale Resilienz stärken, die Entscheidungsfindung verbessern und zur langfristigen Erfolgssicherung des Unternehmens beitragen.

