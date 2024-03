Die Rekordjagd geht weiter. Am Montagmorgen legen Kryptowährungen wieder stark zu. Bitcoin, Ethereum und Solana steigen stark. Doch sollten Anleger jetzt noch weiter kaufen oder bereits erste Gewinne mitnehmen? Der Bitcoin hat am Montagmorgen seine Rallye fortgesetzt. Um mehr als 3 Prozent geht es auf 71.500 Dollar hoch. Auch Ethereum und die anderen Altcoins ziehen an und katapultieren die Markt für Kryptowährungen wieder nach oben. Doch wie lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...