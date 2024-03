Mit einem Kursgewinn von über +3% setzt sich die LEG Immobilien-Aktie (WKN: LEG111) am Montagmorgen an die Spitze der Kursgewinner im MDAX. Bereits in den beiden letzten Handelstagen konnte das Papier des Immobilienkonzerns um über +5% zulegen. Was steckt hinter dem Comeback der LEG Immobilien-Aktie? LEG Immobilien vorgestellt Die LEG Immobilien SE, kurz LEG, ist ein deutscher Immobilienkonzern mit einem Bestand von rund 165.000 Mietwohnungen. Ein ...

