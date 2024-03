Der DAX steht zum Wochenanfang überraschend unter Druck - das steckt dahinter. Außerdem im Fokus: die Aktien von LEG Immobilien und Rheinmetall. Der DAX hat am Montag seinem jüngsten Rekordhoch noch etwas mehr Tribut gezollt. Der Korrekturtrend wurde dabei auch von schwachen US-Technologiewerten nach dem Arbeitsmarktbericht in der weltgrößten Volkswirtschaft am Freitag angeheizt. Das muss laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners an den ...

