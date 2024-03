Die Bullen sind schon länger wieder am Drücker bei der Aktie der Deutschen Bank. Diese Woche wird sich zeigen, ob das auch für ein neues Kaufsignal auf Schlusskursbasis reicht. Die Voraussetzungen mit dem neuen Aktienrückkauf-Programm und der positiven Stimmung am Gesamtmarkt sind jedenfalls günstig.Im vergangenen Jahr lieferte die Aktie der Deutschen Bank eine Underperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt und auch den Peers in der Bankenbranche. Im laufenden Jahr sackte der Kurs nach dem Jahreswechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...