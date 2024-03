Der Preis für Bitcoin könnte noch vor dem anstehenden Halving-Event die Marke von 100.000 US-Dollar erreichen. Angetrieben wird die Rallye auch von BlackRock.Einige Krypto-Bullen blicken nun auf die 100.000-US-Dollar-Marke als nächsten Meilenstein für Bitcoin, nachdem das führende Krypto-Asset am Freitag zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 70.000 US-Dollar überschritten und die Gewinne am Montagmorgen weiter ausgebaut hat. Bitcoin wird wahrscheinlich noch vor dem nächsten Halving, das am oder um den 20. April stattfinden soll, 100.000 US-Dollar erreichen, erwartet Mark Connors, Research Director beim digitalen Vermögensverwalter 3iQ Corp. Er verweist auf die hohen Zuflüsse …