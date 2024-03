Einige DAX-Unternehmen mussten in den letzten drei Jahren ordentlich einstecken und Anleger schmerzhafte Verluste bei den Aktien miterleben. Aber kann es in Zukunft auch wieder aufwärts gehen? Nicht jeder kann gewinnen. Das gilt auch für Unternehmen im DAX. Der deutsche Leitindex hat innerhalb der letzten drei Jahre einige Kursgewinner hervorgebracht. Ein paar Aktien hatten in diesem Zeitraum aber weniger Glück. Und für gleich drei Wertpapiere ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...