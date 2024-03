Am Freitag erlebten Nvidia-Aktionäre etwas, was sie in den letzten Monaten kaum mehr kannten: ein Kursverlust von fast -6%. Am Freitagvormittag näherte sich die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) noch der magischen Kursmarke von 1.000 US$, doch bei 974 US$ war dann erstmal Schluss. Der Nasdaq-Titel dreht am Nachmittag scharf ins Minus. Auch der Wochenstart an den europäischen Börsen ist verhalten. Ist die Kursrallye der Nvidia-Aktie nun vorbei? Nvidia vorgestellt ...

