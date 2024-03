Ikea erweitert die Schnellladeinfrastruktur an allen 54 Einrichtungshäusern und an weiteren Standorten in Deutschland: Technik-Partner Mer installiert einen Mix aus Alpitronic-Geräten mit 50 bis 400 kW DC-Leistung. Insgesamt sollen so binnen drei Jahren mehr als 1.000 Schnellladepunkte entstehen. Die neuen Schnellladestationen sind gleichermaßen für Kunden, Mitarbeiter und für E-Fahrzeuge im Speditionsdienst gedacht. Geladen wird mit zertifiziertem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...