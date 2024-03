DAX: Gewinnmitnahmen!: Aramco: 100 Mrd. Dollar Dividende - Bayer: Innovation? - Rheinmetall: Chance?

Rheinmetall und Hensoldt sind in ihren Indizes die besten Werte seit Jahresanfang. Zu Wochenbeginn stehen beide Aktien unter Druck. Anleger fangen an ihre Gewinne zu sichern. Ist das eine Trendwende oder einer Chance?Gewinnmitnahmen stehen nicht nur bei den Rüstungstiteln auf dem Programm. Der DAX kommt in der neuen Woche schwer aus den Startlöchern und liegt gut eine Stunde nach Handelsstart 0,70 Prozent bei 17.690.20 Punkte im Minus. Ähnlich wie vo dem Zinsentscheid der EZB dürften die Anleger auch jetzt etwas vorsichtiger sein. Morgen um 14:30 werden die amerikanischen Inflationsdaten für Februar veröffentlicht. Bayer: Der Bill Anderson der Superlative Bill Anderson scheint wach geworden …

