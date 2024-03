Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5475/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #606: - ATX am Handelstag 50 in 2024 schwächer- RBI unter Druck- Agrana gesucht- Aktionär von VIG und Uniqa sieht bzgl. Generali Chancen- MWB lobt die Wiener Börse- Research zu Verbund, RBI, Erste Group- Börsespoiler für den Alsercast morgen, RBI + 6b47- weiter gehts im Podcast Links: - Börsenradio Live-Blick 11/3: DAX startet am 50. Handelstag 2024 schwächer, Zalando und auch Gold on top, Infineon verliertHören: ...

