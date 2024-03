Mönchengladbach (ots) -



Im Auftrag der Valensina Gruppe, einem der führenden Fruchtsaftunternehmen Deutschlands, befragte GfK Verbraucher zwischen 18 und 74 Jahren zu Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsaftgetränken. Die Umfrage zeigt, dass sich die Deutschen beim Thema Saft gut informiert fühlen: 64 Prozent aller Befragten geben an, den Unterschied zwischen Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsaftgetränk zu kennen und nutzen dieses Wissen bei der Kaufentscheidung. Viele achten daher beim Kauf auf die Merkmale 100 % Direktsaft, 100 % Frucht oder 100 % Saft, sowie darauf, dass kein Zucker und keine Konservierungsstoffe zugesetzt sind. Ein wichtiges Kriterium ist aber auch der Preis.



"Zweidrittel der Befragten ist der Meinung, die Unterschiede der verschiedenen Angebotsformen wie Fruchtsaft, Fruchtnektar oder Fruchtsaftgetränk zu kennen und sie beim Einkauf erkennen zu können, und dass sie deren Wert sowie Qualität schätzen. Aber wir nehmen das Ergebnis auch als Hausaufgabe mit, dass wir in Zukunft noch intensiver und gezielter in die Kommunikation investieren und über die Unterschiede aufklären müssen", erklärt Olaf Jark, Marketingleiter der Valensina Gruppe und fährt fort: "Mit der Umfrage werden wir in unserer strategischen Entscheidung bestätigt, dass wir trotz der herausfordernden Entwicklungen am Rohstoffmarkt weiterhin unsere 100% Fruchtsäfte den Fruchtsaft-Käuferinnen und -Käufern auch in Zukunft wie gewohnt in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels und den Getränkefachmärkten anbieten werden. Natürlich spielt auch der Preis für viele im Moment eine zentrale Rolle. Die Verteuerung der Lebenshaltungskosten führt dazu, dass Verbraucher preissensibel sind und gezielter auf die Kosten schauen müssen. Mit unseren Preis-Promotions und Aktionen bedienen wir immer wieder auch diese Zielgruppe. Zudem sind wir als Valensina Gruppe mit unseren Marken HITCHCOCK, Valensina und Wolfra breit aufgestellt und können eine große Range an unterschiedlichen Erfrischungsgetränken für jeden Geschmack und Geldbeutel anbieten."



Pressekontakt:



Sandra Ganzenmüller

089.23236350

ganzenmueller@kommunikationpur.com



Original-Content von: Valensina Gruppe, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167545/5732379

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken