CALGARY, ALBERTA, den 11. März 2024 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. ("XORTX" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein auf spätklinische Studien spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt bekannt, dass es eine Änderung der Bedingungen für insgesamt 1.101.433 ausstehende Stammaktienkaufwarrants ("Warrants") plant und bei diesen den Ausübungspreis auf 5,00 USD pro Aktie abändern wird.

231.746 dieser Warrants wurden im Rahmen einer Privatplatzierung begeben, die am 9. Februar 2021 abgeschlossen wurde. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 42,26 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will in diesem Fall den Ausübungspreis von 42,26 CAD in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

286.355 der Warrants wurden im Rahmen einer am 15. Oktober 2021 abgeschlossenen Privatplatzierung begeben. Der Ausübungspreis der Warrants lag ursprünglich bei 53,10 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will hier den Ausübungspreis von 53,10 CAD ebenfalls in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

583.332 Stück der Warrants wurden im Rahmen einer am 7. Oktober 2022 abgeschlossenen Privatplatzierung begeben. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 15,06 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will in diesem Fall den Ausübungspreis von 15,06 CAD ebenfalls in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

Gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange ("Börse") unterliegen die Bedingungen für die Warrants in der geänderten Fassung einer Fälligkeitsklausel (vorzeitige Fälligkeit), die besagt, dass, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der Börse während der verbleibenden Laufzeit der Warrants an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen (die "Premium Trading Days") einen Betrag von 6,50 USD übersteigt, die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage verkürzt wird, wobei diese Frist sieben Tage nach dem letzten Premium Trading Day beginnt. Das Unternehmen wird eine allfällige Vorverlegung des Fälligkeitsdatums im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt geben. Alle weiteren Bedingungen im Zusammenhang mit den Warrants bleiben aufrecht.

Die oben beschriebenen Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der Einwilligung der Warrant-Inhaber sowie der Genehmigung durch die Börse.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit einer viralen Infektion der Atemwege. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten mit Nierenerkrankungen dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

mailto:adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

mailto:nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Sofern nicht durch das Recht anders vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift "Risk Factors" in der Registrierungserklärung von XORTX auf Formular F-1 enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter http://www.sedarplus.ca/ abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73893Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73893&tr=1



