EQS-News: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

RIXX Invest AG plant nächste Entwicklungsphase der Rattlesnake Oil and Gas LLC



11.03.2024 / 12:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 11. März 2024. Die RIXX Invest AG, Berlin, plant die nächste Entwicklungsphase für ihre Beteiligungsfirma Rattlesnake Oil and Gas LLC, in Texas (USA) mit dem Ziel, die Förderkapazitäten weiter auszubauen. In dieser Phase sollen die nächsten 30 Erdölförderquellen modernisiert werden. Dafür ist geplant, Fremdkapital aufzunehmen; derzeit werden verschiedene Alternativen geprüft.



Die Förderquellen, die in der geplanten nächsten Entwicklungsphase modernisiert werden sollen, sind bereits identifiziert. Insgesamt sollen rund 30 Erdölförderquellen einer Modernisierung unterzogen werden.



Diese Maßnahmen sind Teil des langfristigen Entwicklungsplans für die rund 5.700 Hektar großen Erdölfördergebiete der Rattlesnake LLC im Government Wells-Feld in Texas. Dieses Gebiet zählt zu den größten und ältesten Erdölfördergebieten in den USA und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur sowie Anbindung an Verarbeitungsanlagen. Zudem ist ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines und Raffinerien vorhanden, um eine effiziente Distribution zu gewährleisten. Die Fördergebiete der Rattlesnake LLC haben das Potenzial zur Reaktivierung von bis zu 200 bestehenden Erdölförderquellen.



Kürzlich hat die RIXX Invest AG erfolgreich die erste Phase des Entwicklungsplans in den Fördergebieten der Rattlesnake LLC abgeschlossen. Durch die Modernisierung von 36 Erdölförderquellen ist derzeit eine Tagesfördermenge von bis zu 150 Barrel Erdöl möglich.





11.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com