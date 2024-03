Die Havelbus Verkehrsgesellschaft will künftig auch mit Elektrobussen Fahrgäste im Havelland transportieren. Die ersten zehn Busse sollen ab September in Falkensee unterwegs sein. "Wir fangen jetzt im September mit zehn Elektrobussen an, zehn weitere kommen nächstes Jahr und im Jahr drauf nochmal zehn, sodass wir in Falkensee in drei Jahren voll elektrisch fahren", sagte Janko Wokon, Geschäftsführer der Havelbus Verkehrsgesellschaft, dem RBB.Der ...

