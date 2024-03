Formycons FYB201 hat von der saudi-arabischen Gesundheitsbehörde Saudi Food & Drug Authority die Marktzulassung erhalten. Das Biosimilar zu Lucentis wird in der MENA-Region von MS Pharma vermarktet. FYB201 wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2024 unter dem Handelsnamen Ravegza erhältlich sein, und weitere Markteinführungen sind im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten. Die bevorstehende Markteinführung in Saudi-Arabien ist ein weiterer Meilenstein bei der Kommerzialisierung von FYB201, da der pharmazeutische Sektor in Saudi-Arabien etwa 60 % des MENA-Marktanteils ausmacht, was seine bedeutende Rolle unterstreicht. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr jedoch auf den Updates zur erwarteten Zulassung von FYB202 und FYB203 liegen. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 91,00 sowie unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





