Formycons Lucentis-Biosimilar FYB201/Ravegza ist in Saudi-Arabien für den Markt zugelassen worden. Damit werde das Medikament "voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2024 in einem weiteren Land der MENA-Region verfügbar sein", kündigt das Biotech-Unternehmen aus München an. In Jordanien wurde FYB201 bereits zugelassen und am Markt eingeführt, zudem ...

