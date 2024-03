© Foto: Christophe Gateau/dpa



Die Aktien von HelloFresh sind am Freitag aufgrund einer enttäuschenden Prognose massiv gecrasht und mit einem Minus von 42,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Nun folgen drastische Kurszielsenkungen der Analysten.HelloFresh hat sich von seinem ambitionierten Ziel verabschiedet, im nächsten Jahr einen Umsatz von zehn Milliarden Euro und einen operativen Milliardengewinn zu erreichen. Der Vorstand äußerte, dass dies "unwahrscheinlich" sei. Obwohl das Geschäft mit Fertigmahlzeiten, das HelloFresh vor allem in den USA ausbaut, rapide wächst, erfordert dies erhebliche Investitionen in Werbung und den Ausbau der Produktion. Aus diesem Grund erwartet HelloFresh für das laufende Jahr einen Rückgang …